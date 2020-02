– Når aldri Jarlsberg

Nyheter

– Ja, det er riktig at denne osten så langt er blitt solgt bare i Meny sine butikker, men den skal ganske nylig ha kommet på plass både hos Rema og Coop, sier meierisjef Svein Arne Bjørgum hos TINE i Elnesvågen. Han forteller at ingen ting ville ha gledet han mer enn om denne osten ville ta helt av i volum, men han tror ikke Alpeost vil lykkes med å kompensere for volumtapet som meieriet i Elnesvågen får når TINE starter produksjon av Jarlsberg i Irland om ikke så lang tid.