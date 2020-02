Torsdag kom årets første cruiseskip - her er hele lista

Nyheter

Torsdag gjestet årets første cruiseskip Åndalsnes. Det var skipet "Spirits of Discovery" som besøkte Rauma på veg fra Bergen til Tromsø. Skipet tilhører cruiseselskapet Saga Cruises, er registrert i London og har vært i drift siden i fjor sommer. Skipet har ti passasjerdekk, plass til 999 passasjerer og et mannskap på 523. "Spirit of Discovery" er det største skipet som har seilt for Saga noen sinne.