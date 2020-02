Onsdag ettermiddag: 14 bøtelagt for fart ved Romsdalshorn

Nyheter

Onsdag ettermiddag gjennomførte UP en fartskontroll på E136 ved Romsdalshorn. I alt 14 bilførere ble bøtelagt for høg fart, mens én bilfører også fikk ilagt gebyr for bruk av mobiltelefon. Den høgste målte farta var på 107 km/t i 80-sona.