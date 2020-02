Kommunegrensa: – Vedtaket er endelig

Nyheter

Det var på slutten av møtet, der ordføreren svarte på spørsmål at problemstillinga om den nye kommunegrensa mellom Rauma og Vestnes kom opp. Åndalsnes Avis har tidligere skrevet om grunneiere i Måndalen, som er lite imponerte over at store deler av eiendommene deres havner i en annen kommune, og det var på vegne av disse at Torbjørn Bruaset (Sp), som er valgt inn i kommunestyret av bygdefolket i Måndalen, hadde sendt inn skriftlig spørsmål om dette til ordfører Yvonne Wold (SV).