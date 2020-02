TV2: Gaute Grøtta Grav slutter i Farmen

Nyheter

TV2 melder at Gaute Grøtta Grav har bestemt seg for å slutte i jobben som programleder for realityprogrammet «Farmen». Grøtta Grav har hatt jobben sammenhengende i 18 år etter at han fikk den fire år etter at han selv vant den første utgaven i 2001.

– Kapittelet om «Farmen» har vært langt og innholdsrikt. Nå gleder jeg meg til å starte på et nytt kapittel i livets bok og ta fatt på nye prosjekter. For første gang på 15 år er ikke timeplanen for høsten spikret allerede i februar. Det føles uvant, og veldig deilig, sier han til kanalen.

Han forteller videre at han nå kan takke ja til andre prosjekter som han tidligere har måttet takke nei til på grunn av innspillinger av «Farmen».

– Jeg har allerede fått interessante tilbud om nye prosjekter, både i TV 2 og andre steder. Jeg vil bruke tiden som kommer til å sette kursen videre, sier han til TV2.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, berømmer innsatsen han har lagt ned i programmet alle disse årene.

– Vi i TV 2 vil takke Gaute for å ha vært en veldig viktig programleder i denne suksessen, både foran og bak kamera i alle disse årene. Mye har skjedd siden Gaute dukket opp som deltaker og vant «Farmen» i 2001, sier Haldorsen til kanalen.

De skal nå jobbe med å finne en erstatter.