Vått i januar, men ikke rekord

Både i vår del av landet og i Norge for øvrig har vinteren så langt vært preget av mildvær og nedbør.

Hele ni av landets fylker har målt sin varmeste januar noensinne, og Møre og Romsdal var blant dem.

– Herøy, Giske, Ålesund og Sunndal setter også rekord for den varmeste januarmåned målt. Målestasjonen Svinøy fyr har målt temperatur siden 1955, forteller klimaforsker Elin Lundstad til Åndalsnes Avis.

2. januar, da det også var rekordvarmt på Åndalsnes, ble det satt ny norsk varmerekord for januar og ny fylkesrekord for Møre og Romsdal, med 19,0 grader på Sunndalsøra. Samme dag ble det målt 18,9 grader på målestasjonen Kammen på Åndalsnes.

Gjennomsnittstemperatur i januar var på Åndalsnes 4,8 grader.

Det har også vært vått i januar, kan meteorologene opplyse. Men ingen rekord:

– Det ser ut som det er mer nedbør i deres område i 1989 og flere andre år. I Åndalsnes var det også mer nedbør i fjor, med 260 mm og 251 mm i 2017. Det ble målt 231 mm i Åndalsnes i januar i år, forteller hun.

Det er det tredje meste som er målt.

– Men Åndalsnes har ikke så lang måleserie, den er kun fra 2012. Eresfjord som ikke ligger så langt unna har målt siden 1959. Her er 2020 på 9. plass etter år som 1983, 1989, 1992, 2009 og 2005, sier hun.

Men på landsbasis er dette den våteste januar noen gang.

– Målingene går tilbake til 1900. Det ble satt syv rekorder for høyeste målte nedbørsmengde på ett døgn, flertallet av disse i Trøndelag. Det ble satt 30 rekorder for høyeste mengde nedbør målt på månedsbasis, i all hovedsak i Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, i en pressemelding.

– Det ble satt enda flere nedbørrekorder i januar 1989 og 2005, men da var det også områder som fikk lite nedbør, bare 10-30 % av normalen. De tørreste områdene i januar i år lå på 50-60 % av normalen. Dermed ble måneden den våteste noensinne, sier han.

Han slår fast at tendensen er klar:

– Vintrene blir mildere, og selv om vi fra tid til annen får en god, gammeldags vinter, vil det gå lengre tid mellom disse, sier han til NTB.