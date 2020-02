Nyheter

- Vi avklarer situasjonen, men dette kan ta tid, skriver BaneNOR i en driftsmelding.

Også Raumabanen blir berørt av dette, opplyser de.

- Dombås er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes at et arbeidstog har sporet av. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy på sine nettsider.

I følge VG er det er ingen personskader etter hendelsen.