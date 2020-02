Rauma-mann tiltalt for promillekjøring

Nyheter

Mannen i 20-åra fra Rauma må 12. mars møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring. Han er tiltalt for natt til søndag 1. september å ha kjørt en bil i Vestnes, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham tre timer seinere viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,9 promille, ifølge tiltalebeslutningen.