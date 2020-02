Ekstremværet Elsa på retur, men faren ikke over

Nyheter

– Det blir sannsynligvis ikke rekord i dag. Men det kommer nok opp mot røde, ekstreme verdier, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

I Trondheim var vannstanden først målt til 395 centimeter over sjøkartets nullnivå, og toppen skulle nås klokka 13.09. Målingen til Kartverket viste at vannet var 386 centimeter over sjøkartnull på det høyeste, men det er innenfor rødt nivå.

Nord i landet fikk Widerøe flydriften i gang igjen etter at lavtrykket ga seg utover tirsdag ettermiddag.

Alt gikk bra

Trondheim havn er fortsatt stengt på grunn av vannmengdene.

– Det vi ser, er at det fortsatt står igjen biler på piren. Det kan ha fått konsekvenser for dem, og det er veldig beklagelig, så klart. Ellers har det ikke fått følger for normal skipstrafikk, sier kommunikasjonsrådgiver Birgit Thorsen til NRK.

Også Ravnkloløpet i Trondheim har vært sperret av på grunn av oversvømmelse. Passasjerene på Hurtigruta måtte benytte en annen trasé enn normalt for å stige av og på skipet.

Onsdag er det ventet tilsvarende vannstigning som tirsdag, men også sterkere vind. Beredskapen i havna opprettholdes derfor inntil videre.

Bergen og Ålesund

I Bergen slo vannet inn over Dreggekaien i Bergen i 23-tiden mandag, meldte Bergens Tidende. Ved midnatt passerte vannstanden 239 centimeter over sjøkartets nullnivå.

Bare én gang tidligere i den blitt målt høyere. Det var i 1990, da rekorden var én centimeter høyere.

I Ålesund endte vannstanden på 297 centimeter over nullnivået og er den fjerde høyeste som er målt i byen noensinne, opplyser meteorologene.

Stormfloa stanset 2 centimeter under den gamle rekorden i Stavanger.