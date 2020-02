Varsler om høy vannstand langs hele kysten

Nyheter

Fra mandag ettermiddag er det ventet høy og svært høy vannstand langs hele kysten av Norge.

- Sent mandag formidag til sent tirsdag ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring kl 11-14, og kl 00-02. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no, skriver yr.no