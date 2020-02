- Skigåere må være forberedt på manglede skiløyper i Brøstdalen

Nyheter

Åndalsnes Avis har snakket med den ene av de to skigåerne, en kvinne og en mann i 20-åra. Han ønsker ikke å kommentere hendelsen i avisa utover å si at de ble liggende værfaste med en meter snø rundt teltet, og at de var takknemlige for å få hjelp fra Røde Kors Hjelpekorps.