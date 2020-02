Eksportvegen AS: - Skrur av bommen fredag

Nyheter

Det opplyser Eksportvegen AS i en pressemelding.

- I samråd med styreleder Geir Inge Lien har jeg gitt Skyttel AS beskjed om å stenge innkrevingen ved Vågstrandstunnelen fredag 7. februar kl. 24:00. Dermed vil passeringer gjennom Vågstrandstunnelen bli gratis fra og med lørdag 8. februar 2020, sier daglig leder i Eksportvegen, Roald Fiksdal

Staten kompenserer Eksportvegen AS kr 175 mill for avviklingen og inntektsbortfallet. Dette går i sin helhet til å betale ned på bompengelånet. Restlånet på kr 365 mill skal nedbetales innen 2030 ved hjelp av inntektene fra bommene ved Tresfjordbrua.

I et brev fra Statens vegvesen til Eksportvegen AS ber de om at bompengeinnkrevingen avvikles så fort som mulig.

Forutsetningene for tildeling av midler til prosjektet har vært at Eksportvegen AS blir en del av det regionale bompengeselskapet Vegamot AS og at lånegarantisten godkjenner fjerning av bomstasjonen:

- Etter Vegdirektoratets vurdering er forutsetningene for utbetaling av tilskuddet til prosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen oppfylt. Vi ber Eksportvegen AS om å avvikle bompengeinnkrevingen i nevnte bomstasjon så raskt som mulig, heter det i brevet.

- Dette har vi ventet på

Ordfører Yvonne Wold er glad for at bommen endelig skrus av.

- Dette har vi ventet på, sier hun.

- Dette betyr mye for økonomien og bevegelsesfriheten til folk i kommunen, og derfor er dette veldig viktig for mange, sier hun, som selv fikk nyheten tirsdag.

- Blir det noen markering?

- Det hadde vært veldig kjekt om vi hadde klart å få til en markering. Men siden vi akkurat har fått nyheten, har vi ikke rukket å planlegge noe ennå, sier hun.