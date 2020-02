Gleder seg over å ha fått søkere, reiser ut for å rekruttere flere

Nyheter

At tre elever allerede har søkt på den nye linja på RVS, over en måned før søknadsfristen er ute, ser skolen på som et positivt signal. Det er nemlig nå den store rekrutteringskampanjen starter. Prosjektleder for rekrutteringsprosjektet «Fra klatrevegg til klatrevegg», Sturla Grøtta Grav startet på sin turne denne uka og skal fortsette i de to ukene som kommer. Fram til nå har skolen drevet aktiv markedsføring i sosiale medier og i ulike andre skriftlige medier. Også plakater og annet informasjonsmateriell er sendt ut i stor stil rundt om i landet.