Tar halve regninga, forsvarer kostnadsdelinga

Nyheter

Det var Aps Janne Søvik som i formannskapet spurte om rettferdigheten i dette. I formannskapet kom det fram at det er utbyggers ansvar å undersøke grunnen. Og etter at NVE-rapporten konkluderte med høg faregrad for kvikkleireskred i området Jernbanegata, der fjordstasjonen for gondolen skal bygges, må Romsdalsgondolen iverksette grunnundersøkelser.