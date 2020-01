Snart har han fullført sitt personlige reiseprosjekt

Nyheter

Nei, han vil ikke dra fordeler av den nye kommunereformen. Det handler på ingen måte om å finne fram til en rasjonaliseringsgevinst. Å besøke alle landets kommuner har blitt et livsprosjekt for Nils Ivar Heggem og han gjør det på grunn av en genuin interesse for Norge og det mangfoldet landet har å tilby.