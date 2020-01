Politiet får milliongebyr etter å ha kjøpt tolketjenester uten anbud

Nyheter

Reglene for offentlige innkjøp slår fast at kjøp av tjenester for mer enn 1,3 millioner kroner skal lyses ut på anbud. I 2019 kjøpte norsk politi tolketjenester for nesten 60 millioner kroner.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) slår fast at det foreligger en klar overtredelse og at politiets manglende overholdelse av kunngjøringsplikten for offentlige anskaffelser, er grovt uaktsom, melder NRK.

Politiet sier selv at de ofte har tidskritisk behov for tolk. Dermed er det vanskelig å følge regelverket for offentlig innkjøp.

Avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets fellestjenester sier til NRK at politiet er uenige i vurderingen fra Kofa, men at de vil rette seg etter vedtaket.

– Vi må ta til etterretning at de mener at vår vurdering er feil, sier Haahjem.

Hun opplyser også at politiet over hele landet praktiserer regelverket likt.

(©NTB)