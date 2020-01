Grunneigarar kritiske til grensejusteringa

Nyheter

For rundt eit halvt år sidan kom forslaget frå Kartverket om den nye grensejusteringa mellom Rauma og Vestnes når Vågstranda går over til nabokommunen i 2021. I forslaget kjem det fram at Svartevatnet er tenkt som ein del av området som skal over til Vestnes. Det skjøner grunneigarane i Måndalen lite av.