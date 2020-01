Råd til kostholdsendring

Nyheter

– Dette er et kurs vi har kjørt over flere år. Den overordnede målsettingen med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet under mottoet «Små skritt – store forbedringer». Målet er også å gi økt forståelse mellom kosthold og helse, skriver Liv Sølvi M. Valde, Frisklivsveileder/Helsesykepleier i avdeling Friskliv og Mestring Rauma, i en pressemelding.