Helge Orten: – Ingen grunn til å tro det blir endringer

Da Frp forlot regjeringa i går, dro statsrådene fra partiet med dem. Det inkluderer også samferdselsminister Jon Georg Dale, som før jul lova at bommen ved Vågstrandstunnelen skulle forsvinne over nyttår. Tidligere denne måneden kom også meldingen om at det er planlagt at bommen skal forsvinne innen utgangen av januar.