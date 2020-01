Feirer 25 år som markedsleder på campingutstyr

Nyheter

Firmaet så dagens lys i 1995 som en naturlig forlengelse av suksessen til Kroken Caravanimport AS. Max Fritid er en viktig del av Krokengruppen, og leverer varer til mer enn 100 forhandlere over hele landet. Firmaet har også et eget datterfirma i Sverige med navnet Holiday Fritid og en omsetning på 50 millioner kroner. Foretaket er landets største på sitt markedsområde, og har administrasjon og lager på Åndalsnes med 16 ansatte.