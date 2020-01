Ny maskin – gammel snø

Nyheter

1,5 millioner kroner måtte skigruppa i Isfjorden IL betale for den nye løypemaskina, som ble satt i drift rett over nyttår. Investeringen er finansiert gjennom et spleiselag mellom private bedrifter og privatpersoner som har deltatt i kronerulling. I tillegg har skigruppa spinket og spart gjennom flere år og arrangert loddsalg og kalendersalg. Og ikke minst fikk de inn 350.000 kroner fra salget av den gamle løypemaskina.