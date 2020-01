Frp fylkeslag i Møre og Romsdal sier opp lokalavis i protest

Nyheter

– Dette var en beslutning jeg gjorde på egen hånd. Abonnementet står på mitt navn. Dette er en markering mot Sunnmørspostens lederartikkel, som også er avisas mening, sier rådgiver Anne Marie Fiksdal i fylkespartiet til Sunnmørsposten.

Lederartikkelen i avisa ble publisert onsdag kveld.

«Enten mener faktisk partiet at flertallet i regjeringa skulle bøye seg for deres syn og ofre et alvorlig sjukt barn på alteret for en «streng innvandrings- og flyktningpolitikk», eller så slamrer de bare med dørene for å vinne velgere på aller simpleste måte», står det blant annet.

Fiksdal får støtte fra fylkesleder Frank Sve, ifølge Dagbladet. Sve kaller lederartikkelen for et «angrep på vår anstendighet» og synes oppsigelsen var på sin plass.

Ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg, sier at de har stor takhøyde for debatt.

– Jeg mener at å skrive et leserinnlegg i avisa, hadde vært en bedre måte å ytre seg på enn å si opp abonnementet, sier hun til Sunnmørsposten.

