Varsler kontroll av elbil-ladere

Advarselen kommer fra tilsynsleder Kjetil Alnæs hos Rauma Energi. Samtidig varsler han at det lokale energiselskapet vil starte kontroll av ladeutstyret som brukes av private el-bileiere i kommunen. Tiltaket kommer som en konsekvens av at salget av elbiler har eksplodert de siste åra – i fjor ble det for første gang solgt flere elbiler enn biler med bensin- eller dieselmotorer.