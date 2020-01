Trafikkulykke på E136, fem sendt til legesjekk

Nyheter

Siste: Ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlig personskade:

Oppdatering: 5 personer kjørt til legevakt for en sjekk. Skal ikke være snakk om alvorlig skade. Bilberger rekvirert til 2 biler. 1 kjørefelt er nå åpnet, manuell dirigering på stedet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 12, 2020

Ulykken skjedde ved Rangåbrua, ikke langt fra Marstein på E136, og ble meldt til politiet klokka 11.01.

Da vi ved 11.20-tiden snakket medoperasjonsleder Thomas Holte ved Møre og Romsdal politidistrikt, sa han at politiet har fått melding om at to personbiler med til sammen fem personer er involvert. Bilene skal ha støtt sammen.

- Personene er ute av bilene og er taleføre, sier Holte, som sier at politiet er på veg til stedet.

Bilene står slik til at det skal være mulig å å passere.

Vegtrafikksentralen melder ved 12-tiden at det er manuell dirigering av trafikken forbi ulykkesstedet.