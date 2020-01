Flere cruisehavner sier nei til skjerpa miljøkrav

Nyheter

Det melder NRK Sogn og Fjordane som skriver at kravet til landstrøm innen 2025 er et av punktene som gjør at blant annet Olden i Stryn har sagt nei.

Er på verdens største bransjemesse for cruiseindustrien: – I år er det et stort fokus på bærekraft og miljø Molde og Romsdal Havn IKS presenterer cruisedestinasjonen Molde, Åndalsnes og Eresfjord på verdens største bransjemesse for cruiseindustrien.

– Vi har ikke slutta oss til de 14 miljøkrava fordi det er usikkert om vi greier å innfri et par av krava. Det er blant annet usikkert om vi greier å få på plass et landstrømanlegg innen 2025, sier ordfører i Stryn, Per Kjøllesdal (Sp) til statskanalen.

– Er en viktig del av kommunens strategi Ordføreren mener miljøkravene til cruisenæringa er en viktig del av kommunens strategi.

Havnene som sier nei er altså: Alta, Arendal, Bodø, Brønnøysund, Farsund, Fredrikstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansund, Lofoten, Longyearbyen, Mo i Rana, Narvik, Olden, Rosendal og Jondal, Sandefjord, Skjolden, Smøla og Hitra, Sortland, Telemark, Ulvik og Vik.

Ordføreren: – Klart det er realistisk med landstrøm her om seks år Lars Olav Hustad er ikke i tvil om at signeringa av 14-punkts miljøkravliste til cruisenæringa vil føre til store endringer i Rauma.

Havnene som har sagt ja til krava: Oslo, Bergen, Ålesund, Nordfjordeid, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Geiranger, Eidfjord, Flåm, Molde, Åndalsnes, Tromsø og Nordkapp.