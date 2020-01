Mobildekning er på plass: - Dette har gått i ekspressfart

Nyheter

Det har lenge vært en stor utfordring med manglende mobildekning i utfartsområdet Skorgedalen. Den 19. desember i fjor fikk derimot området både nett og mobiltilgang takket være et omfattende samarbeid om å finne en løsning på denne utfordringen. Utgangspunktet har vært både sikkerhetshensyn og at et stort antall hytteeiere og mer folk i dalen har ønsket seg både nettilgang og telefondekning. Dette bekrefter Ole Johnny Amundsen er blant annet er medeier i det nye hyttefeltet Bo Grenda, nært skitrekket.