Kommunen krever opprydding på Høgda: – Ulovlig terrenginngrep

Hytteeier Lone Alnes og dattera Stine Alnes Christensen har familierøtter i Rauma men bor utenfor København. De protesterer mot terrenginngrepene som er gjort på naboeiendommen til hytta de eier på Høgda i Måndalen. I et brev adressert til ansvarlig utbygger skriver de at «det er gjort store ingreb i terrænet» med skogshogst og at «vores hytte nu stort sett ligger mit i et potentielt industriområde». De mener at hytteeiendommen vil «falde voldsomt i værdi» som følge av inngrepene.