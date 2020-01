Fjerner ordningen med to havner for en

Nyheter

I flere år har cruiseskip kunnet flytte seg mellom mellom Molde og Åndalsnes innen samme døgn og betale bare en avgift. Den ordningen vil nå bli tatt bort fra sommeren 2022. Det bekrefter markedsansvarlig Jorid Søvik i Molde og Romsdal havn og hun legger til at dette kommer fordi det lenge har vært et ønske fra aktørene i Rauma om å få skipene til å ligge flere timer i havn, samt at det passer for utviklingen framover når det gjelder skipenes størrelse og antall passasjerer.