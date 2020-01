– Det smalt forferdelig

Nyheter

– Det var et veldig kraftig smell. Jeg skvatt veldig og skjønte med en gang at det hadde skjedd noe som ikke var meninga skulle skje. Så stoppet også toget etter hvert, forteller åndalsnesingen Peder Gjerstad som var passasjer på toget mellom Åndalsnes og Dombås da en stein satte en effektiv stopper for turen på formiddag torsdag.