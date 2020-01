Åfarnes havna i Eidsbygda – og omvendt

Nyheter

Bjarne Dahle på Åfarnes er åpenbart en observant bilist. På en tur til Eidsbygda på torsdag, oppdaget han plutselig at Eidsbygda hadde fått navnet Åfarnes på skiltet ved inngangen til bygda. Og for virkelig å finne ut av mysteriet, kjørte den samme Dahle seg en tur nordom Åfarnes etterpå. Bare for å oppdage at Åfarnes hadde blitt til Eidsbygda.