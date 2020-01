Lakseelvene i Rauma er friskmeldt: - Men vi har ikke kommet så langt at det blir åpna for fiske

Kanskje det var skjebnen som ville at villaksåret 2019 ble det året da lakse-elvene i Rauma ble friskmeldte for lakseparasitten. For Vidar Skiri ser framtida til lakseelva Rauma lys ut.