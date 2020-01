Dette skjedde i oktober, november og desember

Nyheter

Oktober

Tirsdag 1. oktober: Kurt Oksens kjøpte Isfjorden Motell, tidligere Rauma sjukeheim, for 50.000 kroner i 2018. Etter å ha måttet stenge i sommer er bruksendringene på plass, og han håper på å få brukt hele bygget.

Torsdag 3. oktober: For andre gang lyser Indre Rauma prosti ut to soknepreststillingar, utan søknadar på jobbane.

Lørdag 5. oktober: Rauma videregående skole får penger til å etablere ei landslinje i bratt friluftsliv med 12 elever.

Tirsdag 8. oktober: 32 bilister mista førerkortet under fartskontroller på Verma. UP-sjefen sier Rauma har den verste farten i fylket.

Torsdag 10. oktober: Et flertall på fire i styret i Romsdal Reiseliv og Handel stiller ultimatum, der de ber styreleder Ted Preben Heen om å gå av.

Lørdag 12. oktober: Drosjesjåfør Jørgen Brevik ble redningsmann da passasjer Hilde Stafseth Lorgen ikke møtte opp til avtalt tid.

Tirsdag 15. oktober: Endre Stener er størst i Rauma, og driver ti gardsbruk i Eidsbygda, Rødven og på Åfarnes.

Torsdag 17. oktober: Vengåa Kraftverk ble åpna i Vengedalen i Isfjorden, etter å ha vært planlagt siden 2001.

Lørdag 19. oktober: Det ble et rørende gjensyn da Jørgen Brevik og Hilde Lorgen møttes på Rauma Helsehus. – Jørgen redda livet mitt, fortalte Lorgen.

Tirsdag 22. oktober: Hos RVS jobbes det med hvordan søkerne til den nye friluftslivslinja skal bli tatt imot.

Torsdag 24. oktober: Årets influensavaksine har ankommet, og det er stor etterspørsel hos Rauma legesenter.

Lørdag 26. oktober: Wonderland feirer 50-årsjubileum med fest for de ansatte.

Tirsdag 29. oktober: Rådmann Toril Hovdenak ber Rauma kommune kutte drifta med 28 millioner kroner i 2020.

Torsdag 31. oktober: Ytterligere sju bilister mista lappen på Verma, og beboere på Marstein fortviler over at farten er like ille hos dem. UP-sjefen erkjenner at de har vært der for sjeldent.

November

Lørdag 2. november: Rauma elv ble endelig erklært kvitt lakseparasitten etter 40 års arbeid. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ble med på markeringa av friskmeldinga av elva.

Tirsdag 5. november: Romsdalen AS har skaffet nok egenkapital til byggestart av gondolen. – Åpningen er planlagt til 27. mars, 2021, sier Oddbjørn Vassli.

Torsdag 7. november: Måndalen Trevare AS har gjennomgått en omfattende endring av profil og markedsstrategi. Daglig leder Sigbjørn Sørli beskriver prosessen som «kreativ galskap».

Lørdag 9. november: I tillegg til å gå inn med 140 millioner kroner i Romsdalen AS for å finansiere gondol, planlegger Longship AS hotell ved sjøfronten i Havnegata.

Tirsdag 12. november: Ronny Talstad er dekkherre i eget hus etter å ha kjøpt og renovert det gamle lagerbygget til Mjelva Emballasje.

Torsdag 14. november: Mari Melbø Rødstøl trekker seg fra jobben som prosjektleder for «Bærekraftig reisemål». Hun sier hun ikke kan stå inne for at gondol og økt cruiseturisme trekkes inn i planen.

Lørdag 16. november: Kommunestyret i Rauma sa ja til Romsdalsgondolen. Reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest og reiselivet gleder seg, mens motstanderne er både skuffet over avgjørelsen og misfornøyd med prosessen.

Tirsdag 19. november: 12 kvinner frå Måndalen Vel har starta bruktbutikk i Posten sine gamle lokaler. – Inntektene vil kome lokalsamfunnet til gode, seier dei.

Torsdag 21. november: Fra 6. januar vil pasienter som kontakter Helsehuset seint på kvelden kommunisere med leger i Molde via en dataskjerm.

Lørdag 23. november: Næringslivet vil bidra med 30 millioner kroner til ny skole i Måndalen.

Tirsdag 26. november: Aldri før har så mange besøkt Trollstigen. Trafikktall for 2019 fra Vegvesenet viser at vel 1,1 millioner mennesker kjørte opp til platået for å oppleve den spektakulære naturen og utsikten.

Torsdag 28. november: Fylkesutvalget vedtok at det skal fortsatt gå to ferjer over Langfjorden i 2020. De ber også Staten ta en større del av regninga for ferjedrifta.

Lørdag 30. november: Helga (91) har ni barn, 23 barnebarn, 45 oldebarn og to tippoldebarn og strikker gaver til hele gjengen. Hun fikk årets første førjulsglede av avisa.

Desember

Tirsdag 3. desember: 80 år gamle Tormod Dahle gjer comeback som butikksjef på Mittet.

Torsdag 5. desember: Fortvilt stemning hos anleggsbransjen. J.O. Moen er avhengig av mye snø for å holde folk i arbeid, mens Eide & Frilund AS har permittert alle 11 ansatte.

Lørdag 7. desember: Grillkiosken/butikken på Åfarnes blir revet når Statens vegvesen skal bygge ny ferjekai. Driver Alf Inge Slemmen ønsker å åpne «Matkroken» med støtte fra Coop, men trenger tomt.

Tirsdag 10. desember: Pilene peker oppover for næringslivet i Rauma, som opplever nye rekorder i omsetning og inntjening.

Torsdag 12. desember: Næringslivet gleder seg over at den forhatte bomstasjonen på Vågstranda skal fjernes over nyttår.

Lørdag 14. desember: Kommunestyret sa ja til invitasjonen fra de private investorene. Går alt etter planen, blir det byggestart i løpet av 2020 for en ny ungdomsskole i Måndalen.

Tirsdag 17. desember: Ingvild Gjerdset starta i høst opp med turn i Holmemstranda IL. Dermed fikk 35 barn et nytt fritidstilbud på Nordsida.

Torsdag 19. desember: Vermingene må støtte opp om nærbutikken sin. Hvis ikke kan den bli nedlagt

Lørdag 21. desember: Birgitte Zijlstra har flytta hjem til Johansgarden i Måndalen. Nå er alt klart for den første jula på garden.

Lørdag 28. desember: Det begynte med å motbevise ei venninne som sa han var lat. To år senere har Stian Teigen gått 100 turer på Nesaksla i løpet av ett år.

Tirsdag 31. desember: Hans Petter Eide og Therese Austrheim Nøttveit har flytta til Rauma for å drive med storfe.