Til Rauma for å drive stort i storfe

Nyheter

– Dette er mindre regn enn vi er vant med, seier Hans Petter Eide når journalisten er lei seg for at solstrålane, som fargar isfjordsfjella, glimrar med sitt fråvær i mellomjula. Han Petter Eide og familien er rykande ferske innbyggarar både i Isfjorden og Rauma, og har akkurat flytta inn for å drifte eitt av kommunens aller største gardsbruk.