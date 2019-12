Nyheter

Oppdatert: Klokka 14.27 melder Fjord 1 at sambandet er tilbake i normal drift.

Fjord 1 melder klokka 13.45 mandag ettermiddag at det er redusert kapasitet på B-ferja på sambandet Sølsnes - Åfarnes. Årsaka til dette skal være et bilhavari. Dette medfører at ferja kun vil kunne ta personbiler.