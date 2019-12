Ni stemmer skiller de to i toppen

Nyheter

Fristen for å avgi en stemme er satt til nyttårsaften kl. 12.00.

Så langt har 675 lesere sagt hvem de mener skal få utmerkelsen i 2019. To av de seks kandidatene til «Årets raumaværing 2019» har til sammen fått halvparten av stemmene, henholdsvis 197 og 188.

«Årets Raumaværing» deles ut på nyåret for aller første gang i regi av Åndalsnes Avis. Redaksjonen i Åndalsnes Avis har plukket ut seks kandidater, som leserne kan stemme på.

Åndalsnes Avis vil løfte fram personer som i løpet av året har bidratt til å skape stolthet og tilhørighet til Rauma. I kriteriene legger vi også vekt på at kandidatene er personer som har utmerket seg og gjort noe utenom det vanlige og som stikker seg ut på en positiv måte for Rauma. Prisen er et lokalt produsert kunstverk.

Her er de seks kandidatene:

Jørgen Brevik – drosjesjåføren som ante uråd da passasjer Hilde Stafseth Lorgen ikke dukket opp til avtalt tid, og kontaktet heimetjenesten. – Jørgen reddet faktisk livet mitt, sa Lorgen etterpå.

Karoline Bjerkeli Grøvdal – kom tilbake etter VM tidligere i år og tok sølv i terreng-EM. Kronet sesongen med å bli kåret til årets forbilde i friidrett. Raumas fremste idrettsutøver.

Vidar Skiri – for sitt arbeid for laksen og lakseelvene. En ledende kraft i det norske villaksarbeidet siden 70-tallet. I år, i villaksens år, ble Rauma elv friskmeldt.

Stine Brekken – vant i sommer gull med ÅIFs 16-årslag i Norway Cup. Ble kort tid etter tatt ut på det norske J15-jentelandslaget i fotball etter en stund å ha vært i kikkerten til landslagsledelsen.

Lars Wenaas – forretningsmannen har bidratt med penger til kulturhus, Romsdalstrappa, Helsehuset og Måndalen stadion. Bidrar igjen, nå for å realisere ny ungdomsskole i Måndalen.

Katrine Wold Deunk – gikk i front for investorinitiativet for å bygge ny ungdomsskole i Måndalen. Deunk er sjef for Wenaas Workwear og nyvalgt leder av Rauma Næringslag.

Siste frist for å avgi stemme, er tirsdag 31. desember kl. 12.00. Kun én stemme pr. epostadresse.

Vinneren presenteres tidlig på nyåret.

Du kan avgi din stemme her: