Havarikommisjonen vil granske fiskebåtforlis

To av mannskapet er hjemmehørende i Rauma.

– Vi har hatt en runde på morgenen mandag og har besluttet å iverksette en sikkerhetsundersøkelse, sier direktør William Bertheussen i Statens Havarikommisjon til Skipsrevyen.

Fiskebåten Fay fikk lørdag formiddag problemer nord for Honningsvåg. De tolv personene om bord ble reddet av et redningshelikopter. Skuta sank en times tid etter at mannskapet var reddet. Alle kom fysisk uskadd fra havariet.

– Vi gjør alt vi kan for å finne ut hva som skjedde, hvorfor, og hva vi kan gjøre for å forhindre en gjentakelse. Det innebærer også å intervjue mannskapet, sier Bertheussen.

Arbeidet starter ikke opp før etter nyttår.

Fay er en linebåt registrert i Averøy i Møre og Romsdal og er 21 meter lang, 10 meter bred og eid av rederiet Kenfish 2.

Det er ikke kjent hva som var årsaken til at båten fikk problemer, men det var mye vind i området og to meter høye bølger.

