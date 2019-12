– Det kan bli godt å slappe av litt også

Nyheter

– Arve er en utrolig dyktig maskinfører som alltid har en god historie og et smil på lur. Vi er veldig heldige som har så engasjerte ansatte, skriver Raymond Moen Volle i en pressemelding fra J.O. Moen Anlegg AS. Arve ble takket av under årets juleavslutning i bedriften 19. desember. Her ble han overrakt blomster fra Gunnar Moen som ansatte ham, og Jan Arild Moen som er daglig leder.