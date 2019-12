Slik blir juleværet over det ganske land: Grått og vått med innslag av hvitt

Nyheter

Grått, vått og mildt er stikkord for juleværet i det meste av landet. I indre strøk på Østlandet og nordover er det imidlertid en mulighet for hvit jul.

Lavtrykket som har satt sitt preg på Sør-Norge de siste dagene, vil gjøre det også fredag og lørdag. Enkelte steder på Vestlandet blir det også en god del vind.

– Det blir grått og en god del regn i hele Sør-Norge stort sett, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

Utover fredagen vil det også være fare for underkjølt regn både i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og etter hvert også i Nord-Trøndelag.

I Nord-Norge vil det bli en del vind, men bortsett fra det vil nordlendingene få det «ganske greit», med oppholdsvær og spredt skydekke fredag og lørdag.

Lille julaften: Opphold i sør – nedbør nordover

Søndag trekker et av lavtrykkene nordover. Med unntak av fare for litt regn i kyststrøkene vil det meste av Sør-Norge få oppholdsvær.

– Lille julaften vil oppholdsværet fortsette i indre deler av Sør-Norge, mens det kan bli litt regn på kysten, sier Ovhed.

Også i Trøndelag og sørlige deler av Nordland ligger det an til regn mens de siste juleforberedelsene pågår.

I Troms og Finnmark blir det grått, noen få minusgrader og snø.

Rosinen i pølsa: Selve julaften

Om håpet var et julesnø-mirakel, vil dessverre de fleste nordmenn bli skuffet.

– Slik det ser ut nå, vil ikke indre strøk i Sør-Norge få noe særlig nedbør, og temperaturene vil gå litt ned. Langs kysten vil det holde seg på pluss-siden, forteller meteorologen.

Om snøen ikke har kommet, vil den derfor antakelig også utebli.

Verre ligger det imidlertid an i vest:

– Det ser ut som det er stor risiko for at et nedbørsområde går mot Vestlandet i løpet av julaften, sier meteorologen og legger til:

– Om det blir regn, blir det ganske traurig der, men om det ikke slår til, blir det en litt grå og mild jul.

Snø og sludd i nord

Langs mørekysten og i Trøndelag byr julaften på gode sjanser for opphold og kaldt vær. Og de som har snø, vil trolig kunne få beholde den.

Lenger nord vil det kunne bli en del regnbyger langs kysten, mens det lengst nord vil bli snø og sludd.

– For Troms sin del kan det bli ganske OK vintervær og minusgrader, sier Ovhed.

Vær-vinnerne denne jula, dersom snø og temperaturer under null er å foretrekke, blir dermed Troms, indre strøk av Møre og Romsdal og indre strøk på Østlandet.

– Det er fremfor alt langs kysten det vil bli bar mark, sier meteorologen.