Forhandler om Nesaksla

Nyheter

Etter det Åndalsnes Avis erfarer fikk hver enkelt grunneier først presentert et forslag til avtale med Romsdalsgondolen AS uten at de økonomiske betingelsene var avklart. Da grunneierne avviste dette forslaget endret Romsdalsgondolen AS strategien og fikk aksept i Jordskifteretten for at en avtale skal forhandles fram med grunneierne som en samlet enhet i stedet for å måtte gjøre individuelle avtaler med hver enkelt.