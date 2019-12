Et flertall av flyktningene med fullført introduksjonsprogram er i jobb

Nyheter

Ifølge den ferske rapporten fra Statistisk sentralbyrå er det eritreere, etiopiere og flyktninger fra Myanmar som klarte seg best, skriver Aftenposten.

Rauma har sysselsatt 95 prosent av flyktningene: – Vi er heldige som fikk komme til Åndalsnes Nye tall viser at Rauma kommune er blant de beste i landet på sysselsetting av flyktninger. Ghazala Ibrahim fra Syria er en av dem.

Disse gruppene var de tre eneste av de elleve største landgruppene som nådde regjeringens mål om å få 70 prosent i aktivitet.

Blant dem som klarte å komme seg inn på arbeidsmarkedet, fikk de fleste jobber i lavlønnsyrker som renhold, salg og service eller sjåførjobber. Godt over halvparten av dem med universitets- eller høyskoleutdannelse, kan sies å være overkvalifiserte i jobben sin, heter det i SSB-rapporten.

Jwan fra Syria fikk fast jobb etter Introduksjonsprogrammet På få år har Jwan Ramzi lært seg norsk språk. Det var nøkkelen til en fast jobb i Norge.

Flyktninger bosatt i Østfold, Vestfold og Oslo kom i minst grad ut i arbeid eller studier etter fullført introduksjonsprogram i perioden. I Oslo var 44 prosent uten noen form for arbeid eller utdanning. I Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Troms og Sogn og Fjordane var over 70 prosent i arbeid eller under utdannelse.

(©NTB)