Cruiseturistene har blitt yngre - og legger igjen mindre penger

Nyheter

Innovasjon Norge forteller i en pressemelding at undersøkelsen er basert på 3232 intervjuer med cruisepassasjerer, og at dette er den mest omfattende cruiseundersøkelsen i Norge noensinne.

I sommer var det 3,6 millioner dagsbesøk i norske havner, fordelt på 850 000 cruisepassasjerer. Til sammen var det over 2000 anløp langs hele kysten. Det er flest cruisepassasjerer fra Tyskland, etterfulgt av Storbritannia og USA. Innovasjon Norge forteller at den største forskjellen fra en lignende undersøkelse i 2014 er hvem cruisepassasjerene er.

- Vi ser en stor endring i type passasjerer. De er blitt yngre, og en større andel reiser med barn, påpeker Margrethe Helgebostad, analyseansvarlig ved Innovasjon Norge Reiseliv i pressemeldingen.

Bane NOR vil ikke gi gondolutbyggerne "blankofullmakt" Gjør oppmerksom på at alle tiltak innenfor 30 meter fra jernbanen må søkes om og godkjennes av Bane NOR.

Betalingsvillige

Cruiseturistene er betalingsvillige turister, som bruker mye penger på reisen til Norge. Størstedelen av forbruket er betaling for cruisepakken.

- Cruisepassasjerene bruker mye penger på sine Norgesferie totalt sett. Men fordi de ikke bruker penger på overnatting og transport i Norge, er det mindre penger som blir igjen her til lands sammenlignet med andre feriereisende, forklarer Helgebostad.

Dersom vi ser på forbruk utover transport og overnatting har cruisegjestene et høyere døgnforbruk enn de som bor på hytter, besøker venner og kjente og campingturister.

Sjøfartsdirektoratet vil skjerpe reglene for kloakkutslipp langs kysten Et nytt regelverk som skal redusere utslipp av kloakk langs norskekysten, er nå sendt ut på høring. Målet er å få nye regler på plass innen 1. mars 2020.

Legger igjen mindre

Forbruket blant cruisepassasjerene er lavere enn ved forrige undersøkelse i 2014.

- Nedgang i forbruk kan skyldes flere forhold. Det kommer cruisepassasjerer fra flere nasjoner, det er flere yngre som også reiser med barn, og den norske kronen er langt lavere sammenlignet med dollaren, enn den var i 2014. Det er fremdeles eldre amerikanere som har det største døgnforbruket, skriver Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Cruisepassasjerer bruker mest penger på shopping, suvenirer og varekjøp, samt restauranter barer og kafeer:

- De cruisepassasjerene som legger igjen mest penger i Norge, er de som enten går på eller av et skip i Norge. De har ofte en eller flere netter på et hotell, før eller etter reisen. Det er dermed snuhavnene som har best utgangspunkt for å tjene penger, påpeker Helgebostad.