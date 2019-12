– Ingen umiddelbar fare

Nyheter

– Rapporten er for lite detaljert til at man kan si noe sikkert. Den er ment som en indikasjon på områder man bør holde et ekstra øye med, særlig i byggesaker. Det er ingenting vi har avdekket som indikerer at der er noen umiddelbar fare, forteller Ole Jakob Sande hos NVE Region Vest til Åndalsnes Avis. Han er senioringeniør hos NVE, og var med og presenterte den nye rapporten, som viser steder med forekomster av kvikkleire i Rauma kommune i forrige uke.