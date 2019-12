– En stor oppmuntring fremfor vintersesongen

Nyheter

«Live og Patrick er noen solstråler på Mixen, som ønsker alle velkommen. De trenger en oppmuntring i sitt arbeid; det er ikke bare lett å drive noe i sentrum». Det skriver «Mix-kioskens venner» til Åndalsnes Avis.

Også en annen leser mener at Live og Patrik på Mix fortjener en førjulshilsen: «Mer fantastiske folk må vi lete lenge etter. De er unike med sine kunder, særlig de svake i samfunnet. De hjelper og de tar seg tid til å prate med dem. Er det noe, så ringer de oss pårørende».

Serviceinnstilt

Når avisa tar disse på ordet og møter opp med en førjulsblomst, er det et smilende samboerpar som møter oss bak disken.

– Så koselig. Dette setter vi stor pris på, sier Patrick blidt.

Han og Live deler på ansvaret for driften av kiosken sammen med tre-fire vikarer, som bistår i helger og travle sommermåneder. Det var i juni i 2017 de tok over kiosken.

– Hvordan har det vært?

– Hardt! Mange dager, mange, lange dager, sier Live og ser bort på samboeren som hun har de fleste timene i døgnet sammen med.

– Men det er koselig da. Vi er ikke blitt lei av hverandre enda, sier Patrick kjærlig.

– Så dere ser hverandre 24 timer i døgnet?

– Ikke langt unna. Men om vinteren splitter vi opp og jobber litt hver for oss. Det er ikke kundegrunnlag nok til å ha flere ansatte på jobb, sier Patrick.

Ønsker mer trøkk

Men om sommeren er det fullt kjør på kiosken og de har det veldig travelt.

– Men vi kunne selvsagt ønsket oss mer trøkk på vinteren. Vi får håpe utviklinga på Næs, som hotell og gondol, vil få flere folk til sentrum, sier Live.

De to setter stor pris på de faste kundene de har gjennom hele året, og en av disse er Bjørn Hestø. Han er en av tre Bjørn`er som kommer fast innom hver dag.

– Vi er som et hi, samla, ler han og skryter av servicen de får fra kioskdriverne.

– Det er derfor vi kommer hit. Jeg er vel her hver dag, hele uka, innrømmer han.

Faste kunder

Live og Patrick forteller at det er cirka 15 faste som kommer innom nesten daglig.

– Det er en fin gjeng som pleier å være her. Det er som en sosial samlingsplass, der de tar en kaffe og en prat. Det er både en fin gruppe med damer som liker å sitte her, og en gruppe med mannfolk. Hestegutta kaller vi de, ler Live og forteller at de ofte hører sterke diskusjoner fra tippekroken innerst i hjørnet.

– Det høres ofte over hele butikken når de skal blir enige om de store verdensproblemene, sier Live.

– Hva er det går mest av i butikken?

– Det er variert; softis og milkshake til de yngre, kaffe og vafler til de eldre, sier Patrick.

Mix-kiosken har også varmmat og bagetter med variert pålegg. Nå vil de også tilby lunsj på bestilling.

– Går kiosken rundt økonomisk?

– Ja, det gjør den. Men vi kunne som sagt ønsket oss flere kunder om vinteren, sier Live.

– Hva tenker dere om konkurransen fra omliggende bedrifter ?

– Det er klart folk vil prøve det nye. Men det går ikke utover våre faste kunder. Det er heller ikke samme kundegruppe.

Vi trenger alle serveringssteder for at sentrum skal bli attraktiv, avslutter Live.