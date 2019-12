Flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær

Nyheter

Uvær med kraftig snøfokk fører til flere stengte veier og fjelloverganger i Sør-Norge søndag. Det meldes også om flere trafikkulykker i morgentimene.Lørdag var det meget glatt på flere veier i Sør-Norge. Lørdag kveld opplyste Vegtrafikksentralen Øst at det både på Romerike, i Follo og i deler av Østfold ble meldt om glatte veier, noe som førte til en henstilling til trafikantene om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra tid.

Det er iverksatt ekstra tiltak for å salte og strø på de aktuelle veistrekningene, og søndag morgen meldes det om en del trafikkuhell både på E18 og E6. Follotunnelen i Akershus er ved 8.30-tiden stengt i retning Oslo på grunn av et trafikkuhell, og på E18 ved Asker har det også vært et trafikkuhell.

Samtidig melder Vegtrafikksentralen at flere fjelloverganger nå er stengt på grunn av uvær.

Det gjelder fylkesvei 13 Gaularfjell som inntil videre er stengt til mandag morgen, da det skal foretas ny vurdering, mens fylkesvei 4224 Sirdal – Lysebotn har vært stengt siden lørdag.

Fylkesvei 51 Valdresflye i Oppland ble stengt tidlig søndag morgen for deretter å bli gjenåpnet ved ni-tiden. Vegtrafikksentralen Øst melder samtidig at strekningen kan bli stengt igjen på kort varsel ettersom det er meldt økning i vinden til liten storm søndag ettermiddag.

På flere andre fjelloverganger i Sør-Norge er det vanskelige kjøreforhold med snø- og isdekke, og Vegtrafikksentralen varsler om at det kan bli innført kolonnekjøring og stengninger på kort varsel. Dette gjelder blant annet riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 52 Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland.

På europavei 134 Haukelifjell er det innført kolonnekjøring mellom Liamyrane og Fjellstad. Det samme gjelder riksvei 7 over Hardangervidda mellom Leiro og Haugastøl-