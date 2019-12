- En ære å bli nominert

Nyheter

Lørdag slapp Dagbladet sine ti kandidater til å bli "årets navn". På lista er Lars Olav Hustad, nominert for sin rolle og innsats som talsperson for både kommunen og beboerne under Veslemannen.

- Han ventet og ventet. Og han ventet. Rauma-ordfører Lars Olav Hustad sto sent og tidlig og snakket om nok en evakuering og at NÅ kunne det skje. Han var talsmann til alle døgnets tider både for kommunen og for de berørte familiene som stadig måtte evakuere når fjellpartiet beveget på seg, skriver Dagbladet om Hustad i nominasjonen.

Lars Olav Hustad sier til Åndalsnes Avis søndag at han er ydmyk over nominasjonen:

- Det er en ære å være nominert, og det er litt uvirkelig å være på ei liste sammen med så mange flotte folk. Jeg forstår ikke helt at jeg er på den lista, men jeg setter så klart stor pris på det, forteller den tidligere ordføreren.

NVE: - 54.400 kubikkmeter raste ut da Veslemannen falt 54.400 kubikkmeter raste ut i fjellskredet fra Veslemannen 5. september kl. 20:58. Samlet har det rast ut omtrent 70.000 kubikkmeter i løpet av de siste årene. Det opplyser NVE i sin første rapport etter skredet.

Fem år med Veslemannen

Den 5. september i år raste omsider Veslemannen, etter fem år med evakueringer.

Det var i 2014 at det ble påvist bevegelser i Veslemannen som var 50–100 ganger større enn den øvrige del av Mannen. Det ble til slutt 16 evakueringer for beboerne i området under fjellet, for raset endelig kom. Lars Olav Hustad var ordfører i Rauma gjennom hele perioden.

- Det er ufattelig bra at raset endelig kom. Jeg er så glad på beboernes vegne. De har stått i dette i mange år, og de har vært så tålmodige og samarbeidsvillige hele vegen. Nå kan de endelig flytte hjem og slippe flere evakueringer, og det unner jeg dem veldig, sa en følelsesladd Hustad til Åndalsnes Avis på kvelden den 5. september, da det var klart at raset hadde kommet.

- Er det mulig å si noe om hvor mye tid og krefter du brukte på Veslemannen?

- Det har tatt ufattelig med tid, og det har vært en sak som jeg har tenkt veldig mye på. Men det er jo ikke meg det har vært synd på, det er jo de som har vært berørt som har hatt belastningen, sier han.

- Hva husker du best fra den 5. september?

- Det var en spesiell dag. For det første ble sønnen min åtte år, og dessuten hadde jeg mitt siste kommunestyremøte som ordfører. Så falt Veslemannen den kvelden. Det jeg husker best var nok å komme opp til Horgheim, og møte de som bor under fjellet. Det gjorde et stort inntrykk, forteller han.

Ordfører Hustad: Ufattelig bra at raset endelig kom Ordfører Lars Olav Hustad er rørt og lettet over at dramaet med Veslemannen nå ser ut til å være over.

- Små sjanser

Dagbladet skriver at prisen skal til en person som har gjort en forskjell, et sterkt inntrykk, prestert noe ekstra.

Det er Dagbladets redaktører, i samråd med leserne, som bestemmer hvem som blir "årets navn". Lars Olav Hustad mener selv at det er små sjanser for at han skal vinne:

- Det er fantastiske folk med mange sterke historier på den lista! Men det er utrolig kjekt å være nominert, sier han.

De nominerte til å bli "årets navn" er: