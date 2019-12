Vegvesenet: - Møreaksen kommer best ut

Nyheter

Fredag presenterte Statens vegvesen arbeidet de har gjort med å vurdere alternativer for kryssing av Romsdalsfjorden.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt oppdrag om å gjennomgå prosjekter for å finne enklere og bedre løsninger som kan redusere prosjekters kostnader, gjennomføringstid, risiko eller øker nytten/måloppnåelsen uten at dette påvirker hovedhensikten og målene for prosjektet.

Som en oppfølging av dette har Statens vegvesen har vurdert alternativer for hvordan E39 Ålesund-Molde best kan krysse Romsdalsfjorden.

- Det er Møreaksen, med 2/3-felts veg og 90 km/t, som kommer best ut når vi ser på kostnader og virkninger, konkluderer Statens vegvesen i rapporten.

Hele rapporten finner du her.

Anbefaler ikke ny konseptvalgutredning

De har er sett på to traséer for ferjefrie alternativer, Møreaksen og Romsdalsaksen, og alternativ med høyfrekvent ferjetilbud.

Det er alternativet Møreaksen som er vedtatt.

- Funnene i denne rapporten gir ikke grunn til å anbefale at det iverksettes en ny konseptvalgutredning, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ulike styrker og svakheter

Statens vegvesen mener at de ulike alternativene har ulike styrker og svakheter:

Møreaksen har lavest kostnader og god nette nytte per budsjettkrone. Dette er viktige kriterier i prioriteringen i Nasjonal transportplan.

Romsdalsaksen gir minst økning i utslipp av klimagasser av de ferjefrie alternativene.

Bare Møreaksen innfrir målet fra konseptvalgutredningen om økt pendlingsomland til byene.

Romsdalsaksen vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern samt friluftsliv.

I rapporten heter det blant annet at:

"Ut fra mottatte uttalelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Riksantikvaren og Fylkesmannen iMøre og Romsdal vil det ikke være mulig å få til en oversjøisk løsning i alternativ trasé (konsept 5c fraKVU/«Romsdalsaksen») som ikke vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern samt friluftsliv"

Statens vegvesen forteller videre i pressemeldingen at det er fagmiljøet rundt E39 Bjørnafjorden og eksterne konsulenter som har vurdert tekniske sider og kostnader for de store bruene. Vegdirektoratet har kvalitetssikret alle kostnader og virkninger.

- Det har vært viktig for Vegvesenet å lage en utredning som er objektiv, har et faglig sterkt grunnlag og svarer på flest mulig av de spørsmål folk stiller seg, sier Austvik.