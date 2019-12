Målt til 132 km/t, må møte i tingretten

Nyheter

Det var søndag 4. august på kvelden at han i en laserkontroll ble stanset på E136 i Innfjorden. Farta ble målt til 132 km/t i 80-sonen. Mannen er tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens § 31; for å ha kjørt fortere enn 80 km/t utenfor tettbygd strøk.