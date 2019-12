Total svikt i tilgangen på arbeid, alle ansatte permittert

Nyheter

Biler og maskiner står og de 11 ansatte er alle permittert. Det har de vært de siste tre-fire ukene. Daglig leder Beate Volstad forteller at tilgangen på arbeid har sviktet totalt og at firmaet nå ikke så noen annen mulighet enn å permittere samtlige ansatte på ubestemt tid.

– Mitt inntrykk er at dette gjelder mange og at kampen om de få jobbene som finnes nå er så stor, at noen bedrifter kjøper seg arbeid bare for å holde hjulene i gang, sier Beate Volstad. Hun legger til at også forrige vinter var vanskelig, men at de da holdt det gående med de få prosjektene de hadde.

– Hva er grunnen til at det har sviktet så totalt?

– Det må bevilges mer penger slik at det offentlige får satt i gang vedlikeholdsprosjekt der etterslepet er veldig stort. Nå finnes det ikke penger i kommunene til å ta tak i slike prosjekt. Det er utrolig mye ugjort når det gjelder kommunalteknikk, sier Beate Volstad.

– Har dere prøvd å sende folk bort til anlegg andre steder?

– Ja, det har vi også gjort. Vi har lenge hatt folk på Østlandet, men nå har også det falt bort.

– Hvor tungt er dette for en daglig leder?

– Det er veldig tungt. Det er katastrofe, egentlig. Jobben min er å være her og skaffe arbeid til folk og holde hele virksomheten i gang.

– Hva kan bli konsekvensen av dette?

– Det er en veldig vanskelig situasjon som ikke kan vare lenge for vår del. Vi har nedskalert mye på både folk og utstyr etter at vi hadde brøyting i fem år. Den prosessen må fortsette om ikke ting endrer seg.

– Ser du i det hele tatt noen muligheter framover?

– Det eneste jeg vet om lokalt er fjordstasjonen for Romsdalsgondolen. Men den blir det nok kamp om og trolig dårlig inntjening på. Resten av det byggeprosjektet blir vel med helikopter og der kreves kompetanse som vi ikke har.

– Det blir dårlig med julegaver i år?

– Dette er tungt. Julegaver blir det ikke snakk om i år, sier Beate Volstad, og legger ikke skjul på at hun er veldig lei seg på grunn av situasjonen. Hun legger derimot til at om noe skulle dukke opp, store eller små ting, så er firmaet igjen operativt i løpet av få timer.