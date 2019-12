Nyvalgt leder i forfatterlag

Nyheter

– At forfattere står samlet i møte med en stadig tøffere bokbransje, er viktigere enn noen gang, sier Angela Hagen i en pressemelding fra forfatterstyret.

Forfatterinnen fra Torvika i Rauma, er nyvalgt leder i et lag som gjenoppsto for et par år siden, og som har begynt å vokse skikkelig.

Angela Hagen forteller i pressemeldingen at de har tolv flere medlemmer nå enn på samme tid i fjor; 48 for å være nøyaktig. Hun lover som leder å bidra til at flere forfattere fra fylket skal kunne skrive og formidle tekstene sine. Enten det er dikt, noveller, romaner, essays eller sakprosa.

Ifølge pressemeldingen har Møre og Romsdal fostret mange sterke navn blant norske forfattere opp igjennom åra. De tre som er godt synlig er Edvard Hoem, Maria Parr og Marit Kaldhol. Aina Basso og Bjørn Vatne er to andre som også gjør seg gjeldende. Samtidig merker både nye og etablerte forfattere at det hardner til i bokbransjen.

Styret består av i tillegg til Angela Hagen, Svein Sæter, Odd Goksøyr, Joakim Hunnes og Kristin Maridal. De vil sikre at samtlige fogderi er representert, og tanken er å fortsette med å skape møtesteder for forfattere uavhengig av sjanger og salgstall.

Norsk forfattersentrum har vært en nyttig samarbeidspartner i 2019, og det samarbeidet vil fortsette i 2020, melder de fra årsmøtet i Molde.

Laget står også bak en antologi med forfattere fra Møre og Romsdal. Det er en samling tekster i anledning Bokåret 2019.

Her har avtroppende leder, John Roald Pettersen, bidratt sterkt.