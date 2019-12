80-åringen er tilbake i full jobb som butikksjef

Nyheter

– Ja eg er no i mitt 81 år, seier Tormod Dahle. Vi møter butikksjefen ein tidleg morgontime. Han har allereie vore i sving lenge. Først med snøspaden for å halde inngangen og trappa fri for snø. Deretter med datamaskina for å gjennomføre ei innbetaling til Norsk Tipping.